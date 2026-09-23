Женщине не сказали о туалете и она отсудила у компании более 18 тысяч

Работница пять месяцев ходила по лестнице в туалет / © Unsplash

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В Британии работница компании Pets at Home с инвалидностью добилась выплаты компенсации в размере 18277 фунтов стерлингов. Трудовой трибунал в Кембридже установил, что работодатель не обеспечил необходимых разумных приспособлений для нее.

Об этом пишет Telegraph.

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Михаэла Бончог имела хроническую боль в спине и проблемы с недержанием мочи. В то же время, компания в течение нескольких месяцев не обеспечивала ей эргономичное кресло, а также не сообщила о возможности пользоваться туалетом на первом этаже.

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Поэтому женщине в течение примерно пяти месяцев приходилось преодолевать лестницу, чтобы попасть в туалет. По ее словам, она постоянно боялась, что из-за недержания мочи может оказаться в неловкой ситуации перед коллегами.

Впоследствии эта ситуация, по словам Бончог, превратилась в психологическое страдание.

Работодателя просили обеспечить другое кресло

Проблемы со здоровьем у Бончог начались еще в 2021 году. В феврале того же года ей диагностировали боль в нижней части спины после поднятия тяжелой коробки. В августе 2023 года врачи также обнаружили у нее грыжу межпозвоночного диска.

В октябре 2023 года состояние работницы оценили непосредственно на рабочем месте. По результатам оценки ей рекомендовали предоставить эргономичное кресло, а также обеспечить более близкий доступ к туалету из-за проблем с недержанием мочи.

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В ноябре Бончог пошла на месяц на больничный из-за боли в спине. Однако даже после этого ситуация не разрешилась.

До мая следующего года она так и не получила нового кресла и доступа к ближайшему туалету.

«Никто не предоставил мне нужного кресла или брелока для доступа в ближайший туалет. Кому вообще до этого дело?» — написала она в письме к руководству.

Туалет был, но женщине не сказали о доступе

В Pets at Home заявили, что Бончог фактически разрешили пользоваться туалетом на первом этаже. Однако ей не сообщили, что для доступа к нему можно получить электронный брелок.

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Судья Бут пришла к выводу, что работодатель не принял необходимые меры для разумного приспособления рабочего места. В частности, компания не предоставила соответствующее кресло и не сообщила женщине о возможности пользоваться туалетом на первом этаже.

При этом, по заключению суда, работодателю было известно о необходимости решения проблемы. Соответствующее решение о доступе к туалету было принято еще до 7 ноября 2023 года, однако Бончог сообщили о нем только 17 мая 2024 года.

Суд учел психологическое состояние работницы

Судья также обратила внимание на то, что из-за ненадлежащей коммуникации со стороны компании Бончог долго не знала о возможности пользоваться ближайшим туалетом.

Это усугубляло ее стресс, поскольку женщина опасалась недержания мочи перед коллегами.

Бончог заявила, что ни одна компенсация не может устранить хроническую боль, с которой она жила, или ежедневный страх из-за необходимости преодолевать лестницу, чтобы добраться до туалета.

«Этот страх и унижение, которое он мог повлечь за собой, оставались со мной в течение всего этого периода», — сказала она.

Трудовой трибунал в конце концов постановил выплатить работнице £18 277 компенсации, признав, что проблемы с доступом к туалету и ненадлежащие условия труда имели для нее существенные последствия.

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