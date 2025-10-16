Женщине шесть лет запрещали расстаться с мужчиной, который толкнул ее со скалы

Женщина годами не могла получить развод

Реклама

В Китае женщина добилась развода с мужчиной, много лет назад пытавшейся ее убить во время отпуска в Таиланде.

Об этом сообщает South China Morning Post.

После шести лет юридических баталий и споров с семьей преступника, запрещавшей разрывать брак, женщине удалось расстаться с Юй Сяодуном.

Реклама

Сейчас он отбывает 33-летний срок за попытку убийства. На суде было установлено, что мужчина умышленно столкнул беременную жену с 34-метровой скалы в национальном парке, чтобы завладеть ее состоянием и рассчитаться с долгами.

Суд обязал экс-супруга выплатить компенсацию в размере 500 тысяч юаней, хотя ранее сам заключенный требовал у жертвы 30 миллионов юаней за «моральный ущерб и потраченную молодость».

Кроме развода, должно быть судебное разбирательство по разделу активов, где ключевым вопросом станет оценка доходов Ван как инфлюэнсера с аудиторией 5,4 миллиона подписчиков. Пострадавшая также планирует подать отдельный иск в отношении краж, совершенных мужчиной, пока они были замужем.

Напомним, в Китае женщина разоблачила 16-летний роман своего мужа после того, как увидела его любовницу, одетую в траурную одежду на похоронах его отца, словно она была членом семьи.