Женщине шесть лет запрещали расстаться с мужчиной, который толкнул ее со скалы
Следствие установило, что мужчина умышленно столкнул беременную жену с 34-метровой скалы в национальном парке.
В Китае женщина добилась развода с мужчиной, много лет назад пытавшейся ее убить во время отпуска в Таиланде.
Об этом сообщает South China Morning Post.
После шести лет юридических баталий и споров с семьей преступника, запрещавшей разрывать брак, женщине удалось расстаться с Юй Сяодуном.
Сейчас он отбывает 33-летний срок за попытку убийства. На суде было установлено, что мужчина умышленно столкнул беременную жену с 34-метровой скалы в национальном парке, чтобы завладеть ее состоянием и рассчитаться с долгами.
Суд обязал экс-супруга выплатить компенсацию в размере 500 тысяч юаней, хотя ранее сам заключенный требовал у жертвы 30 миллионов юаней за «моральный ущерб и потраченную молодость».
Кроме развода, должно быть судебное разбирательство по разделу активов, где ключевым вопросом станет оценка доходов Ван как инфлюэнсера с аудиторией 5,4 миллиона подписчиков. Пострадавшая также планирует подать отдельный иск в отношении краж, совершенных мужчиной, пока они были замужем.
