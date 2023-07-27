Женщине удалили "мешок с шариками", который рос на голове с детства: что это было (фото)

Медики показали снимки.
Врачи были шокированы случаем с женщиной из Индии, у которой на голове была выпуклая опухоль, заполненная белым веществом, как "мешок с шариками".
Это "необычное" заболевание было подробно описано в журнале Radiology врачами Института высших медицинских наук Шри Сатья Саи, передает nypost.com.
Неназванная 52-летняя уроженка Бангалора рассказала врачам, что выпуклость росла на ее голове с детства, но она никогда не обращалась за медицинской помощью.
В исследовании не раскрывается, почему пациентка так долго ждала, чтобы ее проверить, однако медики отметили, что нарост не болел.
К тому времени, когда она наконец-то обратилась в больницу, масса увеличилась почти до 15 см в длину, 10 см в ширину и почти до 12 см в высоту.
Удалив нарост, медики увидели, что внутри была жидкость, волосы, молекулы жира с "толстыми наружными краями" и шарики кератина разного размера. Этот белок составляет основу волос, ногтей и наружного слоя кожи.
Эти жуткие образования, похожие на жевательные резинки, известны в научных кругах как дермоидные кисты, сферы ткани, развивающиеся из эмбриональных клеток и могут содержать "волосы, зубы или нервы", согласно Кливлендской клинике.
Как правило, они часто развиваются в голове и шее, но могут находиться в яичниках пациента, позвоночнике или других частях тела.
Пока неясно, почему они растут, однако "обычно они безвредны и безболезненны". Тем не менее, эти шарики могут вызвать осложнения, начиная от инфекции и повреждения близлежащих костей в зависимости от их расположения, и в этом случае необходимо хирургическое вмешательство.
Медики советуют пациентам немедленно обратиться за медицинской помощью, если узелок вызывает боль, изменяет цвет, растет или разрывается.
В вышеупомянутом случае медики следили за прогрессом женщины в течение шести месяцев после удаления новообразования, после чего отметили, что рецидива не было.
Напомним, у женщины на лице выросли сотни опухолей после родов. Она рассказала о своей редкой болезни и издевательствах.
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