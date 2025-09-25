Женщине вернули тело сына без сердца

Мужчина якобы погиб в бассейне. / © Pixabay

Жительнице Австралии вернули умершего сына без сердца. 23-летний парень уехал отдыхать на Бали.

Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний Байрон Хеддо был обнаружен без признаков жизни в бассейне на острове Бали. Когда тело отправили в Австралию, мать парня узнала, что ее сыну вырезали сердце.

«Они просто позвонили по телефону спросить, знаем ли мы, что его сердце оставили на Бали», — рассказала женщина, назвав эту новость «ударом».

Ей удалось вернуть сердце всего через несколько недель. Орган австралийца изъяли во время судмедэкспертизы на Бали без предупреждения родственников.

По словам индонезийского патологоанатома Ноли Гунаван, для судебной экспертизы по местным законам не требуется согласие родственников на изъятие органов. Первоначальное вскрытие показало, что смерть наступила из-за сочетания алкоголя и антидепрессанта.

Однако мать Байрона подозревает, что причиной может стать убийство. Расследование продолжается.

