Женщину арестовали в аэропорту из-за ее рентгеновского снимка: что там увидели (фото)

Женщина была арестована сразу же на контрольно-пропускном пункте аэропорта после того, как сотрудники посмотрели на ее рентгеновский снимок.

Об этом сообщает LADbible.

Полиция Южной Африки получила наводку, что человек, перевозящий наркотики, летит рейсом из Сан-Паулу, Бразилия, и должен приземлиться в международном аэропорту Йоханнесбурга O.Р. Тамбо.

Когда 30-летняя женщина прибыла, она была арестована, а рентгеновский снимок мгновенно показал все, что им нужно было знать, поскольку обнаружил предметы в ее желудке.

Женщина пыталась провезти в желудке 850 г кокаина / Фото: SA Police Services

Под охраной полиции она выпустила 68 "пуль" с вероятным кокаином, которые южноафриканская полиция изъяла общим весом около 850 г.

Пресс-секретарь национальной полиции Бриг Атленда Мате сказала: "Команда немедленно перехватила наркокурьера, когда она пробиралась через иммиграционный контроль. Ее немедленно арестовали, доставили в местную больницу, где медицинский рентген подтвердил и обнаружил посторонние предметы в ее желудке. Сейчас она уже выпустила более 60 "пуль" с вероятным кокаином. В настоящее время она находится под охраной полиции и под стражей. Стоимость наркотиков не может быть определена на этом этапе, поскольку процесс выведения всех наркотиков из организма подозреваемой может занять некоторое время".

Теперь женщина должна предстать перед судом, поскольку ее обвиняют в торговле и хранении наркотиков.

Женщина пыталась провезти в желудке 850 г кокаина / Фото: SA Police Services

Национальный комиссар Южноафриканской полицейской службы Фанни Масемола похвалила власть за то, что она планирует по-настоящему бороться с преступностью в международном аэропорту А.Р. Тамбо.

Масемола предупредила: "Наши мужчины и женщины в синем упорно трудятся, перехватывая закоренелых преступников. Южная Африка не является игровой площадкой для преступников и транснациональной организованной преступности. Мы сужаем пространство для преступников и ничего не оставляем на свободу случая".

Мате также объяснила, что эта женщина, которая, казалось бы, проглотила все эти "кокаиновые пули", является 10 наркокурьеркой, арестованной в аэропорту Южной Африки за последние два месяца. За это время были изъяты наркотики на сумму более 750 000 долларов.

Напомним, первый человек скончался в "капсуле самоубийцы". Стало известно, кто это был и почему возбуждено уголовное дело.

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