Женщину, которая откусила язык насильнику, наконец оправдали через 61 год

В Южной Корее оправдали женщину, которую заключили в тюрьму на 10 месяцев за то, что она откусила язык нападающему во время изнасилования.

Об этом сообщает BBC.

Через 61 год 79-летняя Чой Маль-джа узнала, что суд отменил приговор.

После того, как судья постановил, что она действовала в целях самозащиты, она заявила в зале суда: «Я, Чой Маль-джа, наконец невиновна!».

Тем временем за пределами суда можно было услышать скандирование «Чой Маль-джа сделала это» и «Чой Маль-джа добилась успеха».

Ее борьба за справедливость началась после мощной кампании #MeToo в 2018 году.

Говоря о том, почему она боролась за свое дело, она сказала: «Для жертв, разделивших мою судьбу, я хотела быть источником надежды для них».

На начавшемся в июле повторном судебном разбирательстве Чой оправдала причину, по которой она откусила 1,3 см языка мужчине, известному лишь как «Ро», объяснив, что это был пропорциональный ответ на «несправедливое посягательство на ее телесную неприкосновенность и сексуальное самоопределение».

Нападение, о котором идет речь, произошло вечером в мае в 1964 году, когда 18-летняя Чой испытала сексуальное насилие со стороны 21-летнего Ро, который был для нее совершенно незнаком.

Во время нападения, произошедшего в Гимхе — соседнем с Пусаном городе — Чой повалили на землю, после чего Ро засунул язык в рот Чой, держа ее за нос.

Затем Чой укусила нападающего за язык, оторвав его часть, прежде чем ей удалось сбежать.

Чой Маль-джа / Фото: KBS News

Но ужасные испытания для Чой еще не закончились, когда вооруженный ножом Ро ворвался в ее дом и угрожал зарезать ее отца.

Он обратился в суд, утверждая, что Чой нанесла ему тяжкие телесные повреждения, с чем судья согласился и приговорил ее к 10 месяцам заключения за решеткой.

Ее аргументы были дискредитированы, в то время как прокуроры также предположили, что ее привлекал нападающий, а судья недоброжелательно предложил Чой жениться на Ро.

Тем временем Ро был приговорен к шести месяцам заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года за незаконное проникновение на территорию и запугивание.

