Женщину нашли живой в машине через три дня после наводнения

Правительство Испании сообщило о 211 погибших во время катастрофического шторма в стране.

В испанском регионе Валенсия спасли женщину, которая трое суток была заблокирована в машине после катастрофического наводнения

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило местное издание Las Provincias

Женщина застряла в машине в городе Бенетуссер.

Спасателей услышали крики женщины, когда пытались извлечь застрявшие в тоннеле автомобили после того, как их смыло водой. Женщину доставили в больницу для осмотра.

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Кроме того, в субботу, 2 ноября, в Массанесе удалось спасти 87-летнюю женщину, которая после наводнения жила на верхнем этаже в заблокированном доме. На первом этаже дома все это время было тело ее погибшей племянницы.

Согласно последним данным, опубликованным правительством Испании, 211 человек погибли во время шторма и наводнения. Стихия поразила восточную Испанию во вторник, 29 октября, больше всего пострадавших было в регионе Валенсия.

Напомним, во время поисково-спасательных работ в пострадавших районах Испании обнаруживается все большее число тел погибших. Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

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