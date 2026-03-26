Женщину не выпустили из страны и оштрафовали из-за шутки в аэропорту

Реклама

В Польше 49-летнюю женщину не выпустили из страны и оштрафовали из-за шутки о «бомбе» в помещении аэропорта.

Об этом пишет польское издание onet.pl

Инцидент произошел 23 марта в помещении аэропорта в Гданьске. Там 49-летняя женщина должна была лететь на отдых в Египет. Однако когда ее спросили, что она перевозит, полька заявила, что «бомбу».

Реклама

После этого экипаж отказался впускать женщину на борт самолета. Сотрудники аэропорта вызвали пограничников.

«Пограничники вмешались в ответ на сообщение о бомбе. Дежурный сапер проверил багаж — он был безопасным. На пассажира наложили штраф за препятствование сотрудникам аэропорта выполнять их обязанности. Но больше всего обидно, что женщина не полетела в свой долгожданный, желанный отпуск в Египет», — говорится в заявлении подразделения морской пограничной охраны.

Напомним, это не первый случай. Ранее в Польше туриста не пустили в самолет и оштрафовали из-за шутки в аэропорту.