Женщину обвинили в убийстве 14 человек: почему она избавлялась от своих друзей

У нее было пристрастие к азартным играм и она убивала друзей, которым задолжала деньги,

Женщина в Таиланде была приговорена к смертной казни во время судебного процесса, в котором ее обвиняют в убийстве цианидом 14 друзей.

Об этом сообщает BBC.

В среду, 20 ноября, суд в Бангкоке признал 36-летнюю Сарарату Рангсивутапорн виновной в добавлении яда в еду и напитки богатой подруги во время их совместного путешествия в прошлом году.

Родственники подруги отказались признать, что она умерла естественной смертью, а вскрытие обнаружило в ее теле следы цианида. Полиция арестовала Сарарат и обнаружила другие подобные смерти, начиная с 2015 года.

Полиция говорит, что Сарарат имела пристрастие к азартным играм и убивала друзей, которым задолжала деньги, а затем похищала их драгоценности и ценные вещи.

В апреле 2023 года Сарарат со своей 32-летней подругой уехала в провинцию Ратчабури к западу от Бангкока, где они приняли участие в буддийском ритуале. По словам следователей, она потеряла сознание и умерла после совместного ужина со своей убийцей. Когда ее тело обнаружили, у жертвы не было ни телефона, ну денег, ни кошелька.

Сарарат не признает себя виновной по предъявленным ей обвинениям.

Приговором суда также назначено наказание ее бывшему мужу, который был полицейским, и адвокату за то, что помогали убийце скрывать доказательства ее преступлений.

Цианид лишает клетки организма кислорода, что может вызвать сердечные приступы. Ранние симптомы включают головокружение, затрудненное дыхание и рвоту.

Использование этого ядовитого вещества в Таиланде строго регулируется.

Напомним, жительница городка Грейт-Баддоу близ Челмсфорда (графство Эссекс, Великобритания) Вирджиния Маккалоу на протяжении четырех лет прятала в доме тела своих родителей, которых она убила.

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