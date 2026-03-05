- Дата публикации
Женщину подозревают в использовании ChatGPT для планирования убийств молодых мужчин — фото
По данным следствия, она искала в ChatGPT информацию о последствиях смешивания алкоголя с седативными препаратами.
В Южной Корее 21-летнюю женщину подозревают в причастности к смерти по меньшей мере двух молодых мужчин.
По данным следствия, она использовала запросы в ChatGPT, чтобы выяснить последствия сочетания алкоголя с седативными препаратами, пишет Oddity Central.
Подозреваемую, которую в СМИ называют Ким, сначала задержали 11 февраля по подозрению в причинении телесных повреждений, повлекших смерть. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она заходила в отели в районе Канбук-гу в Сеуле вместе с разными мужчинами, а впоследствии покидала помещение одна. Позже обоих мужчин обнаружили мертвыми в номерах.
По информации правоохранителей, в организме погибших зафиксировали высокие концентрации седативных препаратов из группы бензодиазепинов. Первый случай, по данным следствия, произошел 28 января, второй – 9 февраля.
В ходе проверки мобильного телефона подозреваемой следователи обнаружили запросы о возможных последствиях смешения снотворного с алкоголем и потенциально опасных дозировках. Правоохранители считают это доказательством умысла. В то же время сама Ким, по данным СМИ, заявляет, что не осознавала смертельных исходов.
Следствие также проверяет информацию о возможной предыдущей попытке отравления в декабре в прошлом году в городе Намянджу, где мужчина якобы потерял сознание после употребления напитка.
Дело активно обсуждается в социальных сетях. Отдельная дискуссия вызвала реакция части пользователей после публикации фотографий подозреваемой — некоторые комментарии вызвали возмущение из-за попыток оценивать тяжесть подозрений сквозь призму внешности.
Правоохранительные органы продолжают расследование. Окончательные выводы по вине подозреваемой должен установить суд.
