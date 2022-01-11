Женщину растерзали дикие животные после того, как ее авто сломалось и она пошла прогуляться по полю

Женщину растерзали дикие животные после того, как ее авто сломалось и она пошла прогуляться по полю

Предполагают, что на женщину напали лисы или барсуки.

В Шотландии на поле нашли мертвую женщину, тело которой разодрали дикие животные.

Об этом сообщает The Metro.

Известно, что 18 декабря в 23.20 женщина вызвала помощь, когда ночью сломался ее Citroen. Есть версия, что она решила прогуляться по полю, пока ждала помощи, но так и не вернулась к своей машине.

Предполагают, что ее тело частично могли съесть барсуки или лисы.

"Вместо того чтобы ждать с транспортным средством, она вышла и ушла. Тогда она умерла, когда шла полями", — сообщил анонимный источник.

После обнаружения заброшенного автомобиля, полиция приступила к поискам пропавшей. Полицейские собаки обнаружили тело женщины около 16.55 на следующий день.

"Около 16:55 в воскресенье, 19 декабря, офицеры, разыскивавшие пропавшую 55-летнюю женщину, обнаружили тело в поле примерно в одной миле от места обнаружения автомобиля", — сообщила полиция Шотландии.

Смерть женщины, как уточняется, полиция не расценивает как подозрительную.

Напомним, ранее в Британии в городе Сток трёхлетнего мальчика госпитализировали после того, как его разорвал агрессивный французский мастиф. В момент нападения малыш играл в теннис в парке со своей мамой.