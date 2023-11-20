Женщину убил домашний петух, когда она собирала яйца: как это произошло

В Южной Австралии женщину убил домашний петух.

Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в 2019 году. Пожилая женщина собирала яйца в курятнике в своем саду. "Агрессивный" домашний петух клюнул ее и проткнул клювом варикозное расширение вен.

Она получила множество других травм, но причиной смерти стало кровотечение, которое не удалось остановить.

Власти на тот момент не рассекретили имя женщины, чтобы оградить ее семью от дальнейших травм. Было выпущено публичное предупреждение об опасности якобы безвредных животных, сообщает News.au.com.

Профессор Роджер Байард сказал: "Самое главное, я стараюсь помочь пожилым людям вылечить варикозное расширение вен с помощью простой операции, потому что они особенно уязвимы к разрыву". Он добавил: "Мы провели исследования, показывающие, что люди ходили по своим домам и истекали кровью, ударив о что-то ногу и вену".

Говоря о примерах животных, вызывающих смерть, профессор сказал, что "коты являются очень распространенной опасностью для пожилых людей, которые через них спотыкаются": "Коты любят тереться о косточки и ноги, а также сидеть позади людей, что часто приводит к травмам у пожилых людей".

Напомним, Южная Корея запретит есть собак. Закон о прекращении практики будет иметь трехлетний льготный период, а собачье мясо будет полностью запрещено с 2027 года.

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