Женщину уволили за слишком ранний приход на работу: неожиданное решение суда

Опоздание на работу часто считают серьезным основанием для увольнения, но, как оказалось, слишком ранний приход также может стать проблемой. Испанка из Аликанте узнала об этом на собственном опыте.

Об этом сообщает Odditycentral.

Молодая женщина работала в службе доставки и обычно приходила на работу в 6:45-7:00, хотя по контракту смена начиналась в 7:30. Поэтому она начинала работать раньше коллег, что вызвало недовольство руководства.

Первый выговор за слишком ранний приход ей сделали еще в 2023 году, но женщина продолжала игнорировать предупреждение.

В этом году начальник уволил ее за "серьезную вину", утверждая, что ранний приход вредит работе компании и нарушает обязанности сотрудника. Женщина оспорила решение в социальном суде Аликанте, однако суд принял сторону работодателя.

Суд отметил, что неоднократное игнорирование предупреждений негативно повлияло на отношения доверия и лояльности между работником и компанией:

"Поведение работника нарушило доверие и лояльность, а его упорный ранний приход на работу является достаточно серьезной причиной для прекращения трудовых отношений".

Мораль истории: приходите на работу вовремя, а не слишком рано — даже хорошо намеренное стремление быть усердным может обернуться неожиданными последствиями.

