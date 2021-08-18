Женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца, арестовали

Подозреваемая пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
В российском Стерлитамаке 29-летнюю женщину, выбросившую из окна роддома чужого новорожденного ребенка, арестовали.
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"29-летней женщине, обвиняемой в совершении преступления… "убийство малолетнего", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
После оказания необходимой медицинской помощи, она будет переведена в следственный изолятор. В отношении злоумышленницы будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.
Недавно женщину сняли с учета в психоневрологическом диспансере, выдав справку, что никакой опасности для окружающих она не несёт.
Напомним, что в российской Башкирии после операции кесарева сечения женщина выкинула из окна роддома чужого ребенка.