Женщину, выбросившую из окна роддома чужого младенца, арестовали

Подозреваемая пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

В российском Стерлитамаке 29-летнюю женщину, выбросившую из окна роддома чужого новорожденного ребенка, арестовали.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

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"29-летней женщине, обвиняемой в совершении преступления… "убийство малолетнего", избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

После оказания необходимой медицинской помощи, она будет переведена в следственный изолятор. В отношении злоумышленницы будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Недавно женщину сняли с учета в психоневрологическом диспансере, выдав справку, что никакой опасности для окружающих она не несёт.

Напомним, что в российской Башкирии после операции кесарева сечения женщина выкинула из окна роддома чужого ребенка.

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