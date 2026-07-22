Женщина не знала, что ее насилуют: в Польше мужчины шокировали насилием в отношении собственных жен

В Польше мужчины издевались над своими женами / © pixabay.com

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В Польше задержали двоих мужчин, которые накачивали своих жен наркотиками и насиловали их. Следователи выясняют, имеют ли они отношение к так называемой «академии изнасилования».

Об этом пишет польское издание fakt.pl.

Инциденты произошли в Кемпинском уезде (Великопольское воеводство). Там правоохранители арестовали двоих мужчин в возрасте 22 и 45 лет. Они могут быть связаны с глобальной операцией, известной как «академия изнасилования», главной целью которой является накачивание жен наркотиками до потери сознания и сексуальное насилие над ними.

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Как сообщалось, «пострадавшая женщина из Кемпинского района не знала о случившемся».

Эту информацию подтвердил Анджей Боровяк из полиции Великой Польши.

«Расследование началось с информации, предоставленной немецкой полицией через Бюро международного полицейского сотрудничества в штаб-квартире полиции. Первый подозреваемый (45-летний житель Кемпинского района) был задержан 8 июля. Второго подозреваемого (22-летнего жителя Слупца) полиция задержала 15 июля. Оба в настоящее время находятся под стражей. Это дело имеет прямую связь с международными преступлениями, раскрытыми журналистами CNN», — сообщает Боровяк.

CNN сообщило о существовании «академии изнасилования» весной. В ходе журналистского расследования были выявлены онлайн-группы, в которых мужчины побуждают друг друга давать наркотики и насиловать своих жен, а также делятся своим опытом.

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Напомним, мужчину из Франции, который накачивал свою жену наркотиками и позволял мужчинам насиловать ее, признали виновным.

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