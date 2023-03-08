"Женское мышление отличается от мужского": Папа Римский сделал заявление по поводу 8 Марта

Глава католической церкви подчеркнул различия между мужчинами и женщинами и призвал к "равенству в разнообразии".

Папа Римский Франциск осудил насилие и предубеждения в отношении женщин и заявил, что равная оплата труда и равные возможности могут помочь создать более мирный и устойчивый мир.

Об этом говорится в его предисловии к книге, опубликованной на сайте Vatican News к Международному женскому дню.

Папа Франциск подчеркнул различия между мужчинами и женщинами и призвал к "равенству в разнообразии" на "игровом поле, открытом для всех игроков".

"Мне хочется верить, что если бы женщины могли наслаждаться полным равенством возможностей, они могли бы внести существенный вклад в изменения, необходимые миру мира, интеграции, солидарности и целостной устойчивости", — сказал Папа.

Также в среду, в конце своей еженедельной аудиенции на площади Святого Петра, Папа вспомнил о Международном женском дне, попросив толпу "аплодировать всем женщинам, потому что они этого заслуживают".

Франциск и прежде осуждал дискриминацию женщин, но, как и его предшественники, он исключает возможность существования женского духовенства. Католическая церковь учит, что только мужчины могут стать священниками, потому что Иисус избрал их апостолами.

“Женское мышление отличается от мужского. Они внимательнее к защите окружающей среды, взгляды направлены не в прошлое, а в будущее. Женщины знают, что они рожают в муках, чтобы добиться большой радости: дать жизнь и открыть большие, новые горизонты. Поэтому женщины всегда хотят мира", – написал Папа в предисловии к книге, которая называется "Больше женщин в лидерах для лучшего мира".

Напомним, ранее Папа Римский Франциск, отмечая свое 86-летие, наградил орденом Матери Терезы священника, бизнесмена и бездомного в знак признания их деяний милосердия.

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