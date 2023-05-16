Жену немецкого эксканцлера Шредера уволили после празднования 9 Мая в посольстве РФ в Берлине

В компании отметили, что Шредер-Ким была уволена с "немедленным вступлением в силу", и трудовые отношения были прекращены без предупреждения.

Со Йон Шрёдер-Ким и ее муж Герхард Шрёдер приняли участие в праздновании 9 Мая в российском посольстве в Берлине. Это вызвало бурную критику по всей Германии. После этого она лишилась работы в компании NRW.Global Business.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что Со Йон Шрёдер-Ким вместе с мужем приняла участие в праздновании 9 Мая в посольстве РФ. Она работала представительницей в Южной Корее в компании Северной Рейн-Вестфалии.

"От NRW.Global Business было несколько указаний госпожи Шредер-Ким, что представители не должны публично высказываться на политически чувствительные темы, в частности, относительно российской агрессивной войны в Украине", — сказала пресс-секретарь министра экономики Северной Рейн-Вестфалии Мона Нойбаур.

Тогда, как уже сообщалось, эксканцлер Германии Шрёдер поел икры в российском посольстве. Эксглава правительства праздновал не только с представителями преступного режима в Кремле, но и с лидерами ультраправой партии AfD и последним лидером коммунистической Восточной Германии – ГДР.

Напомним, 9 мая по Сети распространялась инфографика с информацией по технике в РФ . В 2020 году на параде было 216 единиц техники, в 2022 – 131, а в 2023 – только 51 единица и единственный танк, проехавший по Красной площади.

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