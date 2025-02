Жертва автокатастрофы, потерявшая крошечную дочь, умерла после 33-летней комы — фото

Жертва автокатастрофы, потерявшая в аварии свою годовалую дочь, умерла после 33-летнего пребывания в коме.

60-летняя Луиджина Брустолин скончалась в больнице в пятницу, 7 февраля.

Ей было 27 лет, когда она и ее дочь Сара попали в жестокую автокатастрофу 23 мая в 1992 году.

Скорая помощь забрала Луиджину с места аварии в Педеробби, вблизи Венеции, Италия, в больницу в Фельтре. Оттуда ее перевезли на самолете в больницу в Тревизо.

Сару доставили в то же медучреждение после того, как проезжавший мимо водитель отвез ее в местный центр скорой помощи. Ее сердце перестало биться в отделении интенсивной терапии 29 июня в 1992 году.

Луиджина тем временем впала в кому в результате тяжелой травмы головы. В конце концов ее выписали, и она прожила дома 17 лет, в основном на попечении своей матери, Марии. Затем ее перевели в центр ухода в Педеробби.

1 февраля, в день, когда ей исполнилось 60 лет, ее перевезли в больницу в Тревизо, где впоследствии она скончалась.

Луиджина работала на обувной фабрике в Кольбертальдо. Она была замужем несколько лет, когда произошла авария, когда она возвращалась домой. Ее Volkswagen Golf столкнулся с Nissan Primera под управлением 46-летнего мужчины. Ее мужу Франко Регину на тот момент было 26 лет.

Он рассказал местным СМИ: "В то утро я потерял все, и моя жизнь полностью изменилась. Я оставался рядом с Сарой в течение месяца. Я спал в палате в отделении интенсивной терапии, и когда мне разрешали, я посещал ее. Но с самого начала мне сказали, что она не выживет. но вместо этого в этот день состоялись ее похороны.

С новой партнершей у Франко родилось двое детей, сейчас им 25 и 23 года. Он сказал: "Я перестроил свою жизнь, и не все были этому рады. Но я никогда не покидал Луиджину. В последний раз я посещал ее месяц назад".

Похороны женщины пройдут в Кольбертальдо в среду, 12 февраля.

