Жертва COVID-дезинформации: в США от коронавируса умерла невакцинированная медсестра

Женщина отказывалась вакцинироваться, даже когда ее больная коронавирусом мать находилась в коме.

В американском штате Айдахо от осложнений COVID-19 умерла дипломированная медсестра из города Кер-д'Ален, мать двоих десятилетних близнецов Натали Райз.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что женщина не имела ни одной прививки от коронавируса. К тому же, она активно возражала против необходимости COVID-вакцинации.

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Брат Натали Дэрил Райз убежден, что сестра стала жертвой дезинформации о вакцинах от COVID-19, распространяемой в социальных сетях.

По его словам, женщина призывала родных не вакцинироваться даже в то время, когда ее больная коронавирусом мать находилась в коме на больничной койке, борясь за жизнь.

"Она говорила мне не вакцинироваться, — вспомнил Дэрил Райс. — Я думаю, что это было из-за дезинформации (...) в социальных сетях, у блоггеров, ютуберов".

После смерти сестры мужчина ушел со своей работы водителя грузовика, чтобы помогать ухаживать за 10-летним близнецами. Он рассказал, что их с Натали мать все еще выздоравливает от COVID-19, однако, вопреки всему, не решается пройти вакцинацию.

Дэрил же получил первую прививку на следующий день после смерти сестры.

Как сообщалось, в Израиле от COVID-19 скончался известный активист, который выступал против вакцинации от коронавируса, Хай Шаулян.

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