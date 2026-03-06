Жертва Эпштейна обвинила и Трампа: ФБР открыло скрытые показания

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Джеффри Эпштейн, Гислейн Максвелл / © Getty Images

Реклама

Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, которые ранее ошибочно считали дубликатами. В них содержатся показания женщины о вероятном сексуальном насилии со стороны осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна и жестком обращении со стороны действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Sky News.

Американский Минюст выложил в открытый доступ документы ФБР, касающиеся обвинений в сексуальном насилии в адрес Трампа. Ранее эти материалы отсутствовали во время первой публикации файлов Эпштейна.

Реклама

Это произошло после сообщений американских медиа, в частности партнерской сети Sky — NBC News, которые обратили внимание на то, что часть документов не была обнародована.

В Минюсте объяснили, что некоторые файлы ошибочно обозначили в таблице как «дубликаты», из-за чего они не отображались для общественности. Впоследствии эту ошибку исправили.

Обвинения женщины в адрес Трампа

Опубликованные материалы содержат краткие изложения и заметки из трех отдельных интервью ФБР с женщиной, которая заявляет, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Эпштейна, а также жестокого обращения со стороны Трампа.

Глава Белого дома последовательно отрицает любые правонарушения. Он и представители администрации также заявляют, что обнародованные файлы Эпштейна фактически подтверждают невиновность президента США.

Реклама

Журналисты обратились в Белый дом с запросом прокомментировать утверждения, содержащиеся в новоопубликованных документах.

Реакция Белого дома на обвинения в отношении Трампа

В заявлении, сделанном ранее 5 марта, пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт отметила, что эти обвинения «полностью безосновательны» и «не подкреплены никакими достоверными доказательствами».

Министерство юстиции также ранее предупреждало, что в файлах могут содержаться непроверенные или необоснованные утверждения в отношении президента.

Суть обвинений женщины в адрес Эпштейна

Женщина из Южной Каролины обратилась к правоохранителям после ареста Эпштейна в 2019 году. Она утверждала, что миллиардер-финансист напал на нее на острове Хилтон-Хед в ее родном штате, когда ей было 13 лет. Согласно итогу одного из интервью ФБР, предполагаемый инцидент мог произойти примерно в 1984 году.

Реклама

В 2019 году ФБР провело с женщиной еще несколько интервью — 24 июля, 7 августа, 20 августа и 16 октября. Эти даты были обнародованы в каталоге доказательств по делу Гислейн Максвелл — бывшей партнерши Эпштейна и осужденной соучастницы. Документ ранее публиковало Министерство юстиции.

Впрочем, среди миллионов документов в файлах Эпштейна изначально был обнародован лишь итог интервью от 24 июля, и в нем не упоминались обвинения в адрес Трампа.

Вместо этого записи еще трех интервью появились в открытом доступе только теперь. В них женщина — чье имя в документах скрыто — утверждает, что подверглась насилию со стороны Эпштейна и нескольких его знакомых, среди которых, по ее словам, был и Трамп.

Файлы Эпштейна могут содержать ложные утверждения

Министерство юстиции вновь подчеркнуло, что файлы Эпштейна могут содержать ложные или непроверенные утверждения. Обнародовать эти материалы ведомство обязал Закон о прозрачности файлов Эпштейна, который Трамп подписал в конце прошлого года после давления со стороны республиканцев в Конгрессе.

Реклама

"Эта публикация может содержать поддельные или ложно представленные изображения, документы или видео, поскольку в нее включено все, что общественность присылала в ФБР в ответ на требования закона. Некоторые документы содержат ложные и сенсационные утверждения в отношении президента Трампа, которые были поданы в ФБР непосредственно перед выборами в 2020 году. Чтобы было понятно: эти заявления безосновательны и ложны, и если бы они имели хотя бы крупицу достоверности, их уже давно использовали бы против президента Трампа«, — отметил Минюст во время публикации.

Заметим, закон, который предусматривает публикацию этих материалов, позволяет ведомству скрывать записи, содержащие данные о жертвах, материалы сексуального насилия над детьми или информацию, которая может повредить действующим расследованиям или судебным процессам.

В то же время закон запрещает скрывать данные «из-за возможного стыда, ущерба для репутации или политической чувствительности, в частности в отношении любого чиновника, публичного лица или иностранного чиновника».

Сейчас в США никто не находится под следствием в связи с файлами Эпштейна.

Реклама

Исчезновение показаний женщины о Трампе

Напомним, в конце февраля CNN информировало, что из обнародованных Минюстом США документов по делу Эпштейна исчезло более 90 записей ФБР (четверть от общего количества), в том числе три интервью с женщиной, которая обвинила Трампа в сексуальном насилии в 1980-х годах. Конгрессмен Роберт Гарсия и жертвы Эпштейна подвергли сомнению полноту данных, указывая на непрозрачность и возможное нарушение закона о раскрытии информации. В отчетах отмечалось, что потерпевшая опасалась мести со стороны известных лиц, тогда как Белый дом назвал обвинения ложными. Минюст отрицал умышленное удаление.

К слову, одни из обнародованных документов ФБР содержат свидетельства о звонке Трампа в полицию Палм-Бич в 2006 году, во время которого он поддержал расследование против Эпштейна. Трамп назвал финансиста «извращенцем», а Максвелл — «злой оперативницей», отметив, что об их отвратительном поведении в Нью-Йорке знали все. Политик утверждал, что прекратил общение с Эпштейном еще в начале 2000-х и выгнал его из своего клуба Mar-a-Lago. В Белом доме отметили, что этот звонок подтверждает версию президента о давнем разрыве с финансистом.