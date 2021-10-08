Жертвами массового отравления алкоголем стала многодетная семья

В Оренбургской области осиротел пятеро детей, родители которых отравились некачественным алкоголем.

В России продолжает расти количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем. По последним данным, за двое суток в Оренбургской области зафиксировано 37 случаев отравления, 18 человек умерли. Тем, кто выжил, оказывается медицинская помощь.

Как сообщает сайт 56orb, жертвами некачественного алкоголя стали родители пятерых детей в возрасте от 1 года до 10 лет. Матери и отцу детворы было чуть более 40 лет.

О первых случаях отравления стало известно в ночь на 7 октября, когда нескольких жителей области в возрасте от 36 до 73 лет госпитализировали со схожими симптомами. По данным местных властей, в крови погибших обнаружили метанол, концентрация которого в разы превышает смертельную дозу.

Правоохранители открыли уголовное производство относительно изготовления и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Уже состоялись первые задержания подозреваемых.

Как сообщает Telegram-канал Shot, в городе Орске задержали 29-летнего бизнесмена, который наладил производство суррогатного алкоголя, а также его подручных, которые занимались продажей на территории трех районов.

Оптовикам продавали суррогат со склада в Орске. Там нашли более тысячи бутылок с опасным напитком.

Напомним, в первом квартале 2021 года от алкогольных отравлений умерло 580 украинцев.

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