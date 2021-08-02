Жертвами ночных стрельб в Нью-Йорке стали три человека, еще 15 — ранены

Жертвами ночных стрельб в Нью-Йорке стали три человека, еще 15 — ранены

Все нападавшие были в масках и свитерах с капюшонами. Полиция сейчас разыскивает их.

Три человека были застрелены и еще 15 ранены во время нескольких стрельб в Нью-Йорке, произошедших в ночь на воскресенье.

Об этом во время пресс-конференции сообщил помощник начальника полиции Нью-Йорка Гален Фриерсон, пишет в понедельник, 2 августа, "Укринформ".

Масштабная стрельба произошла в северной части Куинза у прачечной.

В полиции рассказали, что стрелки приблизились к толпе, сделали серию выстрелов, после чего запрыгнули на скутеры, управляемые двумя другими мужчинами, и скрылись с места происшествия. Другая группа начала стрелять в ответ. Ранены по меньшей мере десять человек, включая семерых прохожих и трех стрелков.

Все нападавшие были в масках и свитерах с капюшонами. Полиция сейчас разыскивает их.

По данным полиции, трое из десяти раненых члены группировки "Тринитариос", созданной в Нью-Йорке доминиканцами в 90-х годах.

Среди жертв 58-летняя женщина, получившая ранение в живот, и 78-летний мужчина, которого ранили в живот и руку.

Вследствие других ночных перестрелок, произошедших ближе к рассвету, погибли три человека. Один из погибших, в Бруклине, был смертельно ранен в грудь неизвестными из автомобиля. В Бронксе 28-летний мужчина получил шесть смертельных огнестрельных ранений в спину. Другой 32-летний пострадавший получил от двух неизвестных множественные огнестрельные ранения у кафе в Куинзе, после чего умер.

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