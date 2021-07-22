Жертвами протестов из-за заключения экс-президента ЮАР стали почти три сотни человек

Жертвами протестов из-за заключения экс-президента ЮАР стали почти три сотни человек

Сейчас полиция расследует 168 дел по статье убийство.

Число погибших в Южно-Африканской Республике (ЮАР) во время беспорядков из-за заключения экс-президента Джейкоба Зумы выросло до 276 человек. Часть людей погибла в давке или была раздавлена падающими предметами, другие погибли в горящих зданиях.

Об этом сообщает The Punch News.

По данным правительства, только в провинции Квазулу-Наталь погибли по меньшей мере 234 человека, а еще 42 смерти были зафиксированы в провинции Гаутенг. Сейчас полиция расследует 168 дел по статье убийство.

В правительстве уже заявили о возвращении "стабильности" в двух провинциях ЮАР.

Напомним:

Джейкоба Зуму, обвиняемого в коррупционных сделках, приговорили к 15 месяцам тюрьмы за отказ от дачи показаний, который служитель Фемиды расценил как неуважение к суду. Сторонники экс-президента ЮАР заявили, что этот приговор является несправедливым, и вышли на протесты .

. С 9 июля в провинциях Гаутенг и Квазулу-Наталь митинги переросли в мародерство: тысячи людей, в том числе женщины, дети и пенсионеры, бросились в магазины в попытке украсть еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду. Люди гибли в давке .

. Среди массовых протестов и мародерства оказался украинец Юрий Принич, в прошлом году отказавшийся от эвакуации из Уханя в разгар пандемии ради любви. Мужчина поделился подробностями жизни в ЮАР.

Новости мира: в ЮАР среди массовых протестов и мародерства оказался украинец

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