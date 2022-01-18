Жертвами землетрясения в Афганистане стали 26 человек, в том числе четверо детей

Жертвами землетрясения в Афганистане стали 26 человек, в том числе четверо детей

Два десятка жителей района Кадис погибли после обрушения крыш их домов.

В Афганистане в понедельник, 17 января, в результате землетрясения магнитудой 5,3 погибли по меньшей мере 26 человек, а еще четверо получили ранения.

Об этом со ссылкой на представителя провинции Бадгис База Мохаммада Сарвари сообщает AFP.

Отмечается, что жители района Кадис погибли после обрушения крыш их домов. Среди жертв, в частности, пятеро женщин и четверо детей. Кроме того, по словам Сарвари, стихия нанесла ущерб жителям района Мукр.

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В издании указывают, что Афганистан уже находится в тисках гуманитарной катастрофы, усиленной захватом страны "Талибаном" в августе прошлого года, когда западные страны заморозили международную помощь и доступ к активам за рубежом.

Кадис является одним из районов, наиболее пострадавших от разрушительной засухи, и за последние 20 лет почти не получил помощи от международного сообщества.

"Страна часто страдает от землетрясений, особенно в горном массиве Гиндукуш, расположенном недалеко от стыка Евразийской и Индийской тектонических плит, — говорится в материале. — Землетрясения наносят значительный ущерб плохо построенным зданиям в бедном Афганистане".

В 2015 году почти 280 человек в Афганистане и Пакистане стали жертвами мощного землетрясения магнитудой 7,5. Во время этой катастрофы 12 афганских девочек погибли в давке, когда пытались покинуть дрожащее школьное здание.

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