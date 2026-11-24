Кондитерская фабрика в Индонезии / © Associated Press

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В Индонезии произошел масштабный пожар на кондитерской фабрике PT Fonusa Agung Mulia в округе Серанг, недалеко от столицы Джакарты. Погибли, по меньшей мере, 26 работников. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Associated Press.

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Большинство погибших обнаружили на втором этаже здания — люди, вероятно, пытались добраться до аварийного выхода, но оказались в ловушке. Тела многих работников нашли вблизи прохода к аварийной лестнице — недалеко от места, где, по предварительным данным, начался пожар.

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«Большинство погибших обнаружили на втором этаже фабрики. Многие тела были сильно обгоревшими», — рассказал спасатель Джаджули.

По его словам, по дороге к аварийному выходу работникам приходилось преодолевать коридоры и повороты. Из-за близости лестницы к очагу возгорания люди могли не успеть выбраться, когда огонь начал быстро распространяться по зданию.

Некоторые погибшие лежали группами — вероятно, они пытались спастись вместе, но оказались заблокированными. Кроме того, эвакуацию могла усугубить неисправность лифта.

В полиции сообщили, что предварительные судебно-медицинские исследования подтвердили гибель 26 человек. Среди них семь мужчин и девять женщин. Еще десять тел настолько обгорели, что установить личности погибших визуально невозможно. Для идентификации будут использовать анализ ДНК.

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В момент инцидента на фабрике находились около 300 человек. По предварительной версии, возгорание могло начаться в охлаждающем оборудовании на втором этаже. Уцелевшие работники рассказали, что во время пожара сигнализация не сработала. По их словам, предупреждения коллег, начавших кричать об опасности, помогли другим вовремя покинуть помещение.

Заместитель начальника полиции провинции Бантен Зайн Дви Нугрохо заявил, что выявлены предварительные признаки уголовного преступления, связанного с халатностью. В то же время, представители компании ранее уверяли, что на предприятии регулярно проводили обучение по эвакуации, а аварийные выходы, пожарные гидранты и другие системы безопасности были исправными.

В свою очередь, омбудсмен Индонезии призвал проверить соблюдение трудовых прав работников, в том числе вопросы зарплат, социального страхования и компенсаций за несчастные случаи на производстве.

Напомним, на юге Нигерии перевернулась пассажирская лодка. Судно перевозило людей из одной общины в другую на похоронную церемонию, когда внезапно пошло ко дну. По меньшей мере, 24 человека погибли и еще 24 удалось спасти.

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