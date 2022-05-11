Жертвы мафии: в США на дне обмелевшего водохранилища обнаруживают человеческие скелеты

Полиция считает, что человеческие останки в крупнейшем в США водохранилище связаны с преступлениями мафии в 1970-80-х годах.

Обмеление реки Колорадо из-за засухи обнажило дно крупнейшего в США водохранилища Мид-Лейк возле города Лос-Вегаса. В результате на берегу один за другим находят человеческие скелеты.

Об этом сообщает издание Sky News.

Следователи подозревают, что смерть людей была связана с мафией, а преступления были совершены в конце 1970-х или начале 1980-х годов, поскольку обувь жертв изготовлена в то время.

Два отставных полицейских Лас-Вегаса объявили вознаграждение тем, кто найдет другие тела в водохранилище, предлагая 5000 долларов дайверам за каждое тело.

"Мы думаем, что там больше погибших. Есть несколько загадочных исчезновений, которые так и не были выяснены. Поскольку из-за засухи воды очень мало, есть вероятность, что их удастся найти", — заявили они представителям прессы.

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Водохранилище Мид образовано плотиной Гувера в 1930-х годах и является частью системы, снабжающей водой более 40 миллионов человек в нескольких штатах, включая Аризону, Калифорнию, Колорадо и Неваду. Сейчас уровень воды в водоеме самый низкий с 1937 года.

Напомним, одна из крупнейших в США река Колорадо, пересекающая семь штатов, оказалась под угрозой исчезновения из-за изменения климата и деятельности человека. По состоянию на апрель 2022 более 99 процентов территории бассейна реки находятся в "аномально" или "экстремально" засушливом состоянии.

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