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Жертвы обвала в Батуми и очередной сбой Facebook. Пять новостей, которые вы могли проспать

Жертвы обвала в Батуми и очередной сбой Facebook. Пять новостей, которые вы могли проспать

Radio Tavisupleba

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В грузинском городе Батуми спасатели достали из-под завалов пятиэтажки тела еще трех человек, в том числе двух мужчин и ребенка. Читать дальше ->
  • Социальные сети Facebook и Instagram в ночь на субботу, 9 октября, возобновили работу после по меньшей мере второго за неделю сбоя. Читать дальше ->
  • Исландия приостановила прививание своих граждан вакциной от COVID-19, разработанной компанией Moderna, из-за незначительно повышенного риск сердечного воспаления. Читать дальше ->
  • В американском штате Мэриленд две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в городе Кэпитол-Хайтс. Читать дальше ->
  • В Калифорнии следователи начали изучать судоходную деятельность за год, чтобы определить причину одного из самых масштабных в истории американского штата разливов нефти. Читать дальше ->
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