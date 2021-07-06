Жертвы вакцины: в Индии более 2 тысяч человек "прививали" от COVID-19 соленой водой

Жертвы вакцины: в Индии более 2 тысяч человек "прививали" от COVID-19 соленой водой

Организаторы махинации брали деньги за такую "вакцинацию".

В Индии около 2,5 тысячи человек стали жертвами аферистов, которые продавали поддельные вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. Вместо антикоронавирусних препаратов в дозах прививки они использовали соленую воду.

Об этом сообщает CNN.

"Они использовали соленую воду (как прививка против коронавируса) и вводили ее пациентам", — сказал представитель полиции в Мумбаи Вишал Тхакур.

По его словам, около 2,5 тысячи человек получили фальшивые прививки. Организаторы махинации брали деньги за такую "вакцинацию", чем смогли заработать до 28 тысяч долларов.

"Мы арестовали врачей. Они использовали для этого больницу, которая изготавливала поддельные сертификаты, флаконы и шприцы", — добавил Тхакур.

В рамках расследования аферы арестовали 14 человек по подозрению в мошенничестве.

В Индии неоднократно фиксировали рекордную смертность от COVID-19, а число заражений превышало 300 тысяч в сутки.

По состоянию на 6 июля в Индии обнаружили более 30,6 млн случаев болезни, умерли из-за последствий болезни более 403,3 тысячи человек, выздоровели — более 29,7 млн человек.

КАК сообщалось, Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса. В ОАЭ был введен 15,5 млн доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% десятимиллионной населения страны.

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