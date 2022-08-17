Жесткая посадка: в Иркутской области пассажирский самолет приземлился с отломанным крылом и поврежденным шасси

При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
В Усть-Куте пассажирский самолет Ан-24 во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате у судна оказалась отломанная часть крыла, также просела передняя стойка шасси.
Об этом сообщает "Тайга.Инфо".
Судя по бортовому номеру, самолету более 50 лет. Пока его обслуживает авиакомпании "Ангара".
Восточно-сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
"По предварительной информации, при посадке самолета в сложных метеоусловиях допущена его выкатка за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел подлом передней стойки шасси и повреждение крыла", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет.
Кроме того, также известно об аварийной посадке еще одного Ан-24 в Иркутском аэропорту. У него отказал правый двигатель после взлета, и экипаж решил вернуться. На борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.
Напомним, в Швейцарии на леднике обнаружили обломки самолета, разбившегося 54 года назад.
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