Жесткая посадка: в Иркутской области пассажирский самолет приземлился с отломанным крылом и поврежденным шасси

В Усть-Куте пассажирский самолет Ан-24 во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате у судна оказалась отломанная часть крыла, также просела передняя стойка шасси.

Об этом сообщает "Тайга.Инфо".

Судя по бортовому номеру, самолету более 50 лет. Пока его обслуживает авиакомпании "Ангара".

Восточно-сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

"По предварительной информации, при посадке самолета в сложных метеоусловиях допущена его выкатка за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел подлом передней стойки шасси и повреждение крыла", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет.

Кроме того, также известно об аварийной посадке еще одного Ан-24 в Иркутском аэропорту. У него отказал правый двигатель после взлета, и экипаж решил вернуться. На борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа.

Напомним, в Швейцарии на леднике обнаружили обломки самолета, разбившегося 54 года назад.

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