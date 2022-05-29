Жесткие последствия санкций: 10 обычных вещей, без которых россиянам приходится обходиться в жизни

Жесткие последствия санкций: 10 обычных вещей, без которых россиянам приходится обходиться в жизни

Санкции, введенные против России США и Евросоюзом, действуют, несмотря на заявления Кремля. Из-за финансовых ограничений миллионы россиян остались без обыденных вещей.

В частности, дефицитными продуктами стали свинина, сахар, бумага. Также в перечне находятся технологические потери россиян, например, Google Play и другие сервисы.

Онлайн издание SPEKA собрала десять обычных вещей, с которыми из-за санкций возникли проблемы в России.

Также читайте Оккупанты в Мариуполе заставляют детей учиться в разрушенной школе

1. Бумага

Так, речь идет о той же бумаге формата А4, которая используется для печати. И не только: из-за санкций дефицит составит 40%: ведь эта бумага преимущественно импортируется из-за границы, а на Европу приходится 70% поставок.

2. Микрочипы

Первой жертвой запрещения продажи россии микрочипов стал автопром. Завод АвтоВАЗ уже трижды останавливал работу из-за невозможности выпускать авто без импортированных чипов. Также в России рассматривают возможность выпуска авто в «упрощенной комплектации» – без автоматизированных тормозных систем и подушек безопасности.

3. Кольца для маркировки птиц

Во Владимирской области орнитологи жалуются, что запасы колец для маркировки птиц хватит ненадолго. Кольца раньше импортировали из Польши.

4. Гвозди

Факт того, что самопровозглашенная сверхдержава импортирует даже гвозди, стал шоком для спикера совфеда россии Валентины Матвиенко. «Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла», – удивляется она.

5. Google Play и другие сервисы

Россияне упустили возможность пользоваться Google Play. На замену ему пришел российский аналог NashStore, запустившийся с большими проблемами. Вместо Google Docs на россии теперь работает «МойОфис», вместо Zoom – Яндекс.Телемост, вместо Trello – «Штаб».

7. Свинина

Пока свинина в России еще есть, но прогнозируется ее дефицит и существенное удорожание – отсутствие доступа к импортным пищевым добавкам заставляет сокращать поголовье свиней. Правда, на россии уже планируют альтернативные виды «мяса» – в частности, из сверчков.

8. Смартфоны Apple

Санкции затронули и статусный символ каждого российского блоггера – по оценкам, имеющихся в российских магазинах запасов хватит на несколько месяцев. Россияне ищут обходные пути, счастливчики пробуют б/у айфоны с уже заблокированными приложениями.

9. Сахар

Несмотря на то, что Россию почти не бомбили, сахарный кризис в российских магазинах стал уже почти легендарным. В целом на России также жалуются на удорожание продуктов и уменьшение ассортимента на полках.

10. IKEA

За время полномасштабной войны с Россией вышло или временно приостановили там деятельность уже более 1 тыс. компаний. Едва ли не наибольшую огласку получило закрытие магазинов шведского мебельного ритейлера IKEA, которое повлекло за собой очереди и драки в последний день работы магазинов.

Как сообщалось ранее, более 1000 международных компаний находятся на стадии выхода из страны-агрессорки. Еще 430 уже приостановили деятельность в РФ. Почти 600 компаний, по данным руководства ОП Ермака, продолжают работать в России, финансируя войну в Украине.

Россия шантажирует мир голодом без украинского зерна и требует от США снять санкции

Читайте также: