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Жесткие заявления, но без решений: почему ЕС не может согласовать новые санкции против России — FT
Все большее число государств-членов выступают против отдельных ограничений, опасаясь негативных последствий для собственного бизнеса и экономики.
Европейский Союз сталкивается с растущими трудностями при согласовании нового пакета санкций против России.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, поскольку санкции в ЕС принимаются только при единодушной поддержке всех государств-членов, послы стран блока на прошлой неделе четыре дня проводили переговоры в Брюсселе. Впрочем, добиться компромисса так и не удалось.
«За столом переговоров нравственный императив действует все меньше и меньше. Столицы всех стран соглашаются с жесткой риторикой и разговорами о солидарности, но потом все это растворяется», — сказал один из дипломатов.
Последний пакет санкций предусматривает новые ограничения по поводу российского экспорта и финансовой системы, а также механизм сохранения ценового потолка на российскую нефть, который должен сократить доходы Кремля. Однако некоторые страны блокируют его принятие.
В частности, Греция отказывается поддержать пакет, если ей не разрешат и дальше транспортировать российский сжиженный природный газ в третьи страны. В Афинах отмечают, что санкции должны наносить больший ущерб России, чем экономикам государств ЕС, и быть тщательно взвешенными.
Португалия и Германия в свою очередь выступают за отмену запрета на импорт российской рыбы, аргументируя это необходимостью поддержать собственную рыбоперерабатывающую отрасль.
Франция и Италия также предлагают смягчить ограничения на выдачу виз российским военным, участвовавшим в войне против Украины.
Австрия вновь подняла вопрос о размораживании российских активов на сумму 2 млрд евро, чтобы компенсировать банку «Райффайзен» штраф, наложенный российскими властями.
В Financial Times отмечают, что европейские компании, среди которых датская пивоваренная группа Carlsberg и финская энергетическая компания Fortum, уже понесли миллиардные убытки из-за санкций и конфискации активов в России.
В то же время государства, понесшие наибольшие потери, все больше недовольны тем, что отдельные партнеры публично поддерживают жесткую позицию по отношению к Москве, но в то же время защищают собственные бизнес-интересы.
«Есть определенные государства-члены, которые не прекратили деловые отношения с Россией в 2022 и 2023 годах. Неудобная правда для этих столиц заключается в том, что сейчас санкции начинают избивать именно по тем секторам, которые остаются до сих пор основными источниками российских доходов», — сказал собеседник издания.
По словам дипломатов, готовность стран поддерживать более жесткие санкции в значительной степени зависит от того, считают ли они Россию непосредственной угрозой собственной безопасности.
Ранее сообщалось, что Греция, на этой неделе выразившая несогласие с отдельными положениями 21-го пакета санкций Европейского Союза против России, предупредила о возможных негативных последствиях для европейского бизнеса.
Мы ранее информировали, что Евросоюз отложил принятие 21-го пакета санкций против России после возражений Греции.