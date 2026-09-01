Жесткий ответ на диверсию: Берлин высылает дипломатов РФ и ужесточает контроль над россиянами

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль / © Associated Press

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В Германии прекратят работу российское генеральное консульство в Бонне и «Русский дом» в Берлине.

Такие меры немецкие власти примут в ответ на гибридное нападение, произошедшее в аэропорту Лейпцига. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает BILD.

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По словам представителя правительства, немецкая сторона немедленно вызывает российского посла для предоставления официальных объяснений и существенно усиливает контроль за въездом граждан Российской Федерации. В то же время ФРГ будет принимать дополнительные меры «в сфере деятельности разведывательных служб», продолжит укреплять собственный оборонный потенциал и курс на сдерживание агрессивной политики Кремля.

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При этом Вадефуль отдельно подчеркнул непоколебимость намерений Берлина и в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину. Кроме того, после согласования действий с канцлером Фридрихом Мерцем глава МИД распорядился полностью прекратить работу Генерального консульства РФ в Бонне с 18 сентября.

«Соглашение о „Русском доме“ в Берлине будет расторгнуто», — добавил Вадефуль.

Напомним, в начале августа в аэропорту Лейпцига возле украинского грузового самолета обнаружили взрывоопасный беспилотник с отключенным детонатором, который саперы обезвредили с помощью робота. Американская и немецкая разведки связывают этот диверсионный инцидент с российским ГРУ, тогда как в РФ любую причастность отрицают.

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