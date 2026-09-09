Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 8 сентября заявил о возможности «впечатляющего и дальновидного» возобновления торгово-экономических отношений между США и Россией в обмен на скорое завершение войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление помощника Кремля Юрия Ушакова.

Реклама

В Кремле заявили, что их разговор длился около часа. Телефонный звонок состоялся после визитов американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Реклама

Трамп хочет быстрого завершения войны

По словам Ушакова, Трамп отметил необходимость как можно скорее прекратить войну. После этого, как утверждает Кремль, могут открыться перспективы полного возобновления отношений между Вашингтоном и Москвой.

«Дональд Трамп четко отметил желание как можно скорее прекратить конфликт, который сразу откроет перспективы — впечатляющие и далеко идущие — для полного восстановления отношений между США и Россией», — заявил Ушаков.

Он добавил, что, по мнению Трампа, это может оказать существенное влияние на торгово-экономические связи и принести значительные выгоды обеим странам. По словам представителя Кремля, Путин поддержал такой подход.

Путин рассказал Трампу о ситуации на фронте

Ушаков также заявил, что во время разговора Путин рассказал Трампу о том, что, по его мнению, США могут сделать для прекращения войны, а также изложил свою оценку ситуации на поле боя.

Реклама

Лидеры, по словам Ушакова, положительно оценили дипломатические усилия американских представителей во время их визитов в Россию и Украину.

Кроме того, Трамп и Путин договорились о необходимости продолжать обмен пленными. Ушаков назвал разговор «конструктивным» и сообщил, что президенты договорились поддерживать контакт и при необходимости снова провести телефонный разговор.

В Кремле снова заявили об отсутствии угрозы Европе

Отдельно Ушаков заявил, что Путин заверил Трампа в якобы отсутствии у России агрессивных планов по европейским государствам.

«У нас нет абсолютно никаких агрессивных планов по Европе», — заявил представитель Кремля.

Реклама

В то же время, он обвинил европейских политиков в распространении «мифов» о российской угрозе и заявил, что это якобы используется для увеличения поддержки Украины и военных расходов европейских стран.

Переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, Украина и США имеют новые идеи по приближению мира в Украине. В МИДе рассказали, что Киев ознакомился с предложениями США после мирных переговоров со спецпосланниками Трампа Виткоффом и Кушнером.

В МИД Украины подтвердили договоренность о личной встрече Трампа и Зеленского в сентябре. Также там не исключили телефонный разговор. По словам представителя дипломатического ведомства, в последнее время активизировался мирный процесс.

Новости партнеров