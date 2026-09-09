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Жесткий торг США и РФ: Трамп пообещал Путину «огромные выгоды» за завершение войны — что тот ответил
В Кремле утверждают, что Трамп подчеркнул необходимость как можно скорее прекратить войну, потому что после этого могут открыться перспективы полного возобновления отношений между Вашингтоном и Москвой.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 8 сентября заявил о возможности «впечатляющего и дальновидного» возобновления торгово-экономических отношений между США и Россией в обмен на скорое завершение войны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление помощника Кремля Юрия Ушакова.
В Кремле заявили, что их разговор длился около часа. Телефонный звонок состоялся после визитов американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
Трамп хочет быстрого завершения войны
По словам Ушакова, Трамп отметил необходимость как можно скорее прекратить войну. После этого, как утверждает Кремль, могут открыться перспективы полного возобновления отношений между Вашингтоном и Москвой.
«Дональд Трамп четко отметил желание как можно скорее прекратить конфликт, который сразу откроет перспективы — впечатляющие и далеко идущие — для полного восстановления отношений между США и Россией», — заявил Ушаков.
Он добавил, что, по мнению Трампа, это может оказать существенное влияние на торгово-экономические связи и принести значительные выгоды обеим странам. По словам представителя Кремля, Путин поддержал такой подход.
Путин рассказал Трампу о ситуации на фронте
Ушаков также заявил, что во время разговора Путин рассказал Трампу о том, что, по его мнению, США могут сделать для прекращения войны, а также изложил свою оценку ситуации на поле боя.
Лидеры, по словам Ушакова, положительно оценили дипломатические усилия американских представителей во время их визитов в Россию и Украину.
Кроме того, Трамп и Путин договорились о необходимости продолжать обмен пленными. Ушаков назвал разговор «конструктивным» и сообщил, что президенты договорились поддерживать контакт и при необходимости снова провести телефонный разговор.
В Кремле снова заявили об отсутствии угрозы Европе
Отдельно Ушаков заявил, что Путин заверил Трампа в якобы отсутствии у России агрессивных планов по европейским государствам.
«У нас нет абсолютно никаких агрессивных планов по Европе», — заявил представитель Кремля.
В то же время, он обвинил европейских политиков в распространении «мифов» о российской угрозе и заявил, что это якобы используется для увеличения поддержки Украины и военных расходов европейских стран.
Переговоры между Украиной и РФ — последние новости
Напомним, Украина и США имеют новые идеи по приближению мира в Украине. В МИДе рассказали, что Киев ознакомился с предложениями США после мирных переговоров со спецпосланниками Трампа Виткоффом и Кушнером.
В МИД Украины подтвердили договоренность о личной встрече Трампа и Зеленского в сентябре. Также там не исключили телефонный разговор. По словам представителя дипломатического ведомства, в последнее время активизировался мирный процесс.