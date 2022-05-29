Жестокая драка в Вене: украинцев подозревают в избиении таксистов

Жестокая драка в Вене: украинцев подозревают в избиении таксистов

В Австрии двух таксистов избила группа молодых людей.

25 мая возле одной из гостиниц Вены в Австрии произошла жестокая драка – двух таксистов избила группа мужчин.

Спикер полиции Кристофер Верхняк заявил, что подозревают украинцев, пишет издание Heute.

По данным издания, мужчины вышли из черных внедорожников с украинскими номерами (BMW X5, Toyota Land Cruiser). Перед дракой они спорили с таксистами о парковочном месте, но в полиции также не исключают "политический мотив".

Отмечается, что автомобили там нельзя было парковать, и таксисты попросили их убрать. После чего неизвестные избили двух таксистов (48 и 47 лет), ожидавших клиентов перед гостиницей.

Двое водителей получили несколько травм: у одного из них, от удара потерявшего сознание, подозревают черепно-мозговую травму, у другого – легкие ушибы.

После драки злоумышленники скрылись с места инцидента, сейчас продолжаются следственные действия.

Ресурс "Днепр оперативный" сообщает, что в драке принимали участие представители группы местного бизнесмена Александра Петровского по прозвищу «Нарик», выехавшего из Украины после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, 27 мая в Варшаве в одной из пекарен агрессивная клиентка набросилась на продавщицу из Украины.

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