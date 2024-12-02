Жестокая ночь в Тбилиси: силовики избивали и разгоняли митингующих (фото)

Вышедшие на протесты против правительства и отмена европейского выбора граждане Грузии применяют против полиции фейерверки, зеленые лазерные указки и "коктейли Молотова".

Об этом пишет sputnik-georgia.ru.

В ответ, по данным СМИ, силовики били и задерживали протестующих, атаковали водометами, газом.

Также под удар попадали и освещавшие события журналисты.

Фото: Associated Press

Послы Грузии в ряде стран ЕС подали в отставку

Представители Грузии в нескольких государствах Евросоюза и США заявили, что составляют свои обязанности. По данным медиа, они бойкотируют решение правительства приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года.

Посол Грузии в Болгарии Отар Берденишвили сообщил, что уходит в отставку, 29 ноября. Он проработал дипломатом более 20 лет.

"Наши неутомимые усилия не должны поколебать или скомпрометировать ни при каких обстоятельствах. Нет — насилию против воли мирных протестующих, только полная солидарность", — написал Берденишвили.

Фото: Associated Press

Позже с должности ушел посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония. Как пишет грузинское медиа SOVA, он также осудил "любое насилие".

После заявлений послов МИД Грузии осудил "давление на дипломатическую службу Тбилиси и призывы к саботажу".

"Попытки иностранных государств вмешаться в работу институтов суверенного государства недопустимы. Решение грузинского правительства не поднимать вопрос о переговорах с ЕС до 2028 года не означает приостановки процесса евроинтеграции Грузии. Напротив, оно направлено предотвратить вредные спекуляции в этом вопросе", — заявили в МИД.

Соединенные Штаты Америки приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией после решения правительства этой страны отказаться до конца 2028 года от процесса евроатлантической интеграции. Об этом говорится в заявлении спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера, обнародованном в субботу, 30 ноября.

Напомним:

Протесты в Грузии начались после выборов 26 октября и после решения правительственных чиновников отложить вступление в Европейский Союз до 2029 года. Граждане Грузии после этого стали выходить с протестами.

29 ноября состоялся силовой разгон митинга возле грузинского парламента: людей избивали, поливали водой, применяли слезоточивый газ. На следующий вечер еще один силовой разгон, во время которого попытались поджечь парламент.

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