"Жестокая война на истощение": Столтенберг заявил, что НАТО увеличит производство боеприпасов

Страны НАТО и их союзники планируют увеличить собственное производство боеприпасов, ведь их поставляют в Украину на фоне войны.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украине нужно больше боеприпасов. И это очевидно. Они неоднократно заявляли об этом, потому что это жестокая война на истощение, где есть огромный расход боеприпасов. И это также причина, почему союзники предоставляют Украине больше боеприпасов", — отметил генсек.

По его словам, Германия уже начала сотрудничать с оборонной промышленностью в целях увеличения производства боеприпасов. "Частно для пополнения имеющихся запасов НАТО и чтобы продолжать доставлять боеприпасы в Украину", — подчеркнул Столтенберг.

НАТО будет оказывать Украине поддержку, чтобы не допустить расширения вооруженного конфликта за ее пределы, пообещал он. В частности, по усилению противовоздушной защиты Украины.

"Союзники готовы активизироваться и обеспечить еще большую противовоздушную защиту Украины. Но я также считаю, что важно понимать, что речь идет не только об отправке новых систем, но и о том, чтобы уже поставляемые системы могли работать. Поэтому есть потребность в боеприпасы к имеющимся системам. Есть потребность в запчастях и техобслуживании", — подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали предоставить Украине системы ПВО и необходимое для ремонта энергетической сети оборудование.

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