Жестокие игры Ирана: Япония призвала Тегеран прекратить поставлять оружие Москве

В понедельник, 7 августа, Япония выразила обеспокоенность в связи с прогрессом программы обогащения урана в Иране и подозрением в поставке боевых беспилотников в Москву для продолжения войны России в Украине.

Об этом пишет Associated Press.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси поднял эти два вопроса в ходе переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, который находился с визитом в Токио, сообщило министерство иностранных дел в Токио. В заявлении министерства говорится, что Хаяси призвал Иран к конструктивным действиям в этом вопросе, но не детализировал.

Иранские беспилотники являются ключевым элементом войны России против Украины. Тегеран давал противоречивые свидетельства по поводу беспилотников — сначала отрицая, что Иран поставлял их России, а позже утверждая, что беспилотные самолеты были проданы только перед российским вторжением.

Однако количество беспилотников иранского производства, использованных в конфликте, свидетельствует о стабильных поставках боеприпасов. В июне Белый дом заявил, что Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников к востоку от Москвы, поскольку Кремль стремится обеспечить постоянный поток оружия.

Как союзник США и член G7, Япония присоединилась к санкциям против Москвы, оказывая Украине гуманитарную поддержку и нелетальное оборонное оборудование, в значительной степени из-за опасений, что российское вторжение может ободрить и без того напористый Китай в Азии.

Государственное телевидение Ирана заявило, что Абдоллахиян отрицает предоставление беспилотников России и настаивает на том, что Тегеран сосредоточен на диалоге и поиске политического решения для прекращения войны. В сообщении также цитируются слова высокопоставленного иранского дипломата о том, что Соединенные Штаты и Запад должны прекратить то, что он назвал безосновательными обвинениями Ирана.

Хаяси также выразил серьезную обеспокоенность расширением ядерной деятельности Ирана и призвал Тегеран к полному и безусловному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии, добавили в министерстве.

В заявлении министерства говорится, что Хаяси подчеркнул поддержку Японией Совместного всеобъемлющего плана действий, ядерного соглашения 2015 года между Ираном и мировыми государствами, которое ограничило обогащение урана в обмен на прекращение экономических санкций против Ирана. В 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп вывел Америку по ядерному соглашению и возобновил сокрушительные санкции.

Иранское правительство стремительно развивает свою ядерную программу, открыто превышая установленные соглашением ограничения на обогащение и накопление урана, а также строит новый ядерный объект настолько глубоко под землей, что, вероятно, оно будет непроницаемым для американского оружия.

Эксперты говорят, что теперь Иран может разрабатывать атомные бомбы если захочет. В оценке американской разведки, обнародованной в июле, говорится, что Иран пока не стремится к созданию ядерного оружия, но активизировал деятельность, которая может помочь ему в ее разработке.

В ходе переговоров с Хаяси Абдоллахиян заявил, что Иран ищет пути возобновления ядерного соглашения путем переговоров и выразил благодарность за дипломатические усилия Японии, сообщает министерство.

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