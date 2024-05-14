Жестокий, советский человек: что западные СМИ пишут о новом преемнике Шойге Белоусовой

Новое предназначение в высшем военном руководстве РФ понравилось не всем генералам.

Известное британское издание Reuters описывает нового министра обороны РФ Андрея Белоусова как "жесткого, профессионального чиновника", у которого нет военного опыта, но является сильным экономистом.

Об этом идет речь в материале информационного агентства.

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"С нулевым военным опытом Андрей Белоусов, поджарый седой экономист и любящий скалолазание православный посетитель церкви кажется странным выбором на должность нового министра обороны России в то время, когда Москва ведет войну против Украины", — пишет автор издания.

В то же время российские чиновники, работавшие с Белоусовым, описали его как "жестокого и профессионального чиновника, когда-то возглавлявшего кампанию, чтобы вытянуть больше денег из большого бизнеса для государства".

Западное издание отмечает, что во время войны министр обороны России должен контролировать огромные финансовые потоки и экономическое и промышленное планирование, а потому "способность Белоусова достигать результатов, собрав около 300 миллиардов рублей (3 миллиарда долларов) за счет налога на сверхприбыли компаний, вероятно, поразила президента Путина. И его предназначение многим говорит о том, что Путин перекраивает Россию на длительную войну в Украине".

"(Белаусов — ред.) очень организованный, систематический, жестокий. Ему нравится все контролировать", — рассказал один источник в правительстве, работавший с Белоусовым.

Между тем некоторые российские чиновники критикуют Белаусова за слишком государственные взгляды, которые, по их мнению, иногда наносили ущерб частным предприятиям.

"Белоусов – очень советский человек. Он верит в государство, что она – это верховная (структура – ред.) и что она должна решать, как тратить деньги ", — добавил другой высокопоставленный российский источник, который ознакомлен с ситуацией.

Вместе с тем издание подчеркивает, что новое назначение в высшем военном руководстве понравилось не всем генералам.

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко на фоне кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ сделал тревожное заявление для Украины.

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