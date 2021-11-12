Жестоко избил и изнасиловал: в Тернополе наказали мужчину за нападение на 19-летнюю сожительницу

У потерпевшей диагностировали травмы средней тяжести.
В Тернополе осудили мужчину, который жестоко избил и изнасиловал свою 19-летнюю сожительницу. Злоумышленник будет сидеть в тюрьме 7 лет.
Об этом сообщили в прокуратуре Тернопольской области.
По данным следствия, мужчина, будучи нетрезвым, напал на свою 19-летнюю сожительницу. Он жестоко избил девушку и изнасиловал ее. У потерпевшей диагностировали травмы средней тяжести.
Подозреваемый уже судим за кражи и грабежи. Суд признал его виновным в ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 152 УК Украины и наказал до 7 лет лишения свободы.
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