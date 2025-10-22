Жестоко убила 8-летнюю школьницу: какое наказание суд назначил учительнице

Тюрьма / © Pixabay

Суд в Южной Корее назначил пожизненное заключение 48-летней Мьон Дже Ван, которую признали виновной в жестоком убийстве восьмилетней школьницы Ким Хе Ниль. Трагедия произошла в феврале этого года в городе Тэджон и всколыхнула всю страну.

Об этом сообщило издание BBC.

По материалам дела, педагог заманила школьницу Ким Хе Ниль в комнату для медиа, где нанесла ей смертельное ножевое ранение. После этого ее саму нашли с травмой шеи — полиция предполагает, что женщина нанесла ее сама. Пострадавшего ребенка обнаружили мертвым в той же комнате.

Прокуроры требовали для обвиняемой смертной казни, подчеркивая, что семья погибшей просила о самом суровом наказании. В то же время суд пришел к выводу, что, несмотря на высокий риск рецидива, смертная казнь не является оправданной мерой. Мьон приговорили к пожизненному заключению с обязанностью носить электронный браслет для отслеживания местонахождения в течение 30 лет.

Она сообщила, что на момент нападения находилась на лечении психического здоровья и имела «ослабленное суждение». В то же время, по словам прокуроров, во время расследования педагогиня не демонстрировала раскаяния. В суд она прислала десятки писем с извинениями.

Следствие установило, что перед нападением Мьон приобрела нож и принесла его в школу, намереваясь убить себя и «случайного ребенка». В день трагедии в заведение приехали двое работников образования, чтобы разобраться в ее недавнем конфликте. За несколько дней до этого она схватила другую учительницу за голову во время спора.

Образовательное управление Теджона сообщило, что за три недели до нападения Мьон просила о шестимесячном отпуске из-за депрессии, но после медицинского осмотра ее признали пригодной к работе, и она вернулась в школу.

В приговоре суда указано, что педагог, которая должна была бы обеспечивать безопасность учеников, «совершила это жестокое преступление, не защищая ребенка там, где он должен был бы быть в наибольшей безопасности». После трагедии власти страны призвали усилить меры безопасности в школах, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

