Жестокое нападение на украинского ребенка в Германии: появилась реакция посольства

Накануне в Германии произошел возмутительный инцидент с нападением на ребенка, который говорил на украинском языке. Так, Генеральное консульство Украины в Гамбурге 28 августа обратилось в Министерство внутренних дел Нижней Саксонии с просьбой о детальном выяснении всех обстоятельств, расследовании преступления и наказании виновных.

Об этом сообщило Посольство Украины в ФРГ.

Виновного привлекут к ответственности

В ведомстве сообщили, что украинские консулы находятся в постоянной связи с родителями пострадавшего ребенка и местной полицией. Известно, что прокуратура города Гёттинген возбудила дело по обвинению в попытке убийства.

"Дело находится на контроле консульской службы Украины, которая в тесном взаимодействии с компетентными органами Германии предпримет все необходимые шаги для привлечения виновного к ответственности", – говорится в сообщении.

Примечательно, что нападение было совершено в присутствии других украинских детей, старшему из которых было 12 лет. Мальчик получил легкие повреждения, к счастью, после оказания медицинской помощи его сразу отпустили домой.

Напомним, в немецком городе Айнбек разыскивает набросившегося на мальчика разговаривающего на украинском языке мужчину. Муж требовал от ребенка перейти на русский и говорил, что войну начала Украина. Ненормальный опрокинул мальчика через ограждение моста и швырнул в него стеклянной бутылкой, в результате чего ребенок получил травмы головы и ноги.

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