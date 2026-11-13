Жестокое нападение в поезде: мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку во время поездки

Поезд. / © AFP

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В Польше 17-летнюю девушку изнасиловали в поезде, следовавшем из Калиша во Вроцлав. Инцидент произошел 6 ноября. Подозреваемому грозит 23 года тюрьмы.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

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Отмечается, что 17-летняя девушка сообщила полиции, ставшей жертвой сексуального насилия со стороны незнакомца. По словам потерпевшей, мужчина начал приставать к ней еще на перроне в Калише. Он предлагал ей наркотики, а после отказа попробовал поцеловать.

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Девушка сбежала в вагон, однако нападавший пошел за ней, силой завел в туалет и изнасиловал.

Правоохранителям удалось быстро установить личность нападающего. Полицейские из Вроцлава передали информацию коллегам из Серадза, где 32-летний мужчина был задержан по месту жительства.

Как выяснили следователи, задержанный уже был известен правоохранителям и раньше совершал подобные преступления. Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и хранении наркотиков. Суд отправил мужчину под стражу на три месяца. Правоохранители не исключают, что от действий 32-летнего мужчины могли пострадать и другие женщины.

Учитывая рецидив, подозреваемому грозит более суровое наказание. За совершенное преступление в условиях многократного рецидива оно может провести в тюрьме до 23 лет.

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Напомним, 7 ноября в центре польского города Краков произошла стрельба. Инцидент произошел на Главном Рынке — одной из самых известных туристических площадей города. Погибли четыре женщины и два мужчины), а еще по меньшей мере 16 получили ранения.

Кроме того, нападающий, 24-летний Михал Оксинский, скончался в больнице от полученных ранений. Во время задержания его ранили. Он перенес несколько сделок.

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