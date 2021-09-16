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Жестокое убийство более тысячи дельфинов на Фарерских островах оказалось бесполезным

Жестокое убийство более тысячи дельфинов на Фарерских островах оказалось бесполезным

pixabay.com

Охотники на лодках загнали стаю дельфинов на мелководье.

Масштабная охота на дельфинов на Фарерских островах вошла в историю. 12 сентября было убито 1428 атлантических белобоких дельфинов. Это количество — крупнейшее за всю историю наблюдений.

Об этом пишет The Washington Post.

Охотники загнали стаю дельфинов в фьорд с помощью скоростных катеров и гидроциклов. Их жестоко убили с помощью ножей.

Охотники не рассчитали: планировали убить 200 животных, а погибло более тысячи.

Как рассказывают местные, "смерть дельфинов оказалась ненужной и бесполезной — охотники получили слишком много мяса и теперь не знают, что с ним делать".

"На охоте получили больше мяса дельфинов, чем кто-либо может забрать, поэтому добычу предлагают кому угодно, лишь бы не выбрасывать", — рассказывают жители.

Согласно данным некоммерческой организации Sea Shepherd, у многих участников охоты не было лицензий, которые нужны на Фарерских островах. Также никто не выдавал официального разрешения на охоту в данном районе острова.

Охота на морских млекопитающих (Grindadrap на фарерском языке) — в первую очередь черных дельфинов — традиция, которая практикуется на протяжении сотен лет на удаленных Фарерских островах.

Правительство Фарерских островов сообщает, что в среднем ежегодно вылавливают около 600 черных дельфинов. Белобоких дельфинов вылавливают в меньшем количестве — 35 в 2020 году и 10 в 2019 году.

Сторонники традиции говорят, что китобойный промысел — это традиционный способ получать пищу от природы и важная часть их культурной идентичности. Правозащитники давно с этим не согласны и считают убой жестоким и ненужным.

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