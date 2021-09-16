Жестокое убийство более тысячи дельфинов на Фарерских островах оказалось бесполезным

Охотники на лодках загнали стаю дельфинов на мелководье.

Масштабная охота на дельфинов на Фарерских островах вошла в историю. 12 сентября было убито 1428 атлантических белобоких дельфинов. Это количество — крупнейшее за всю историю наблюдений.

Об этом пишет The Washington Post.

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Охотники загнали стаю дельфинов в фьорд с помощью скоростных катеров и гидроциклов. Их жестоко убили с помощью ножей.

Охотники не рассчитали: планировали убить 200 животных, а погибло более тысячи.

Как рассказывают местные, "смерть дельфинов оказалась ненужной и бесполезной — охотники получили слишком много мяса и теперь не знают, что с ним делать".

"На охоте получили больше мяса дельфинов, чем кто-либо может забрать, поэтому добычу предлагают кому угодно, лишь бы не выбрасывать", — рассказывают жители.

Согласно данным некоммерческой организации Sea Shepherd, у многих участников охоты не было лицензий, которые нужны на Фарерских островах. Также никто не выдавал официального разрешения на охоту в данном районе острова.

Охота на морских млекопитающих (Grindadrap на фарерском языке) — в первую очередь черных дельфинов — традиция, которая практикуется на протяжении сотен лет на удаленных Фарерских островах.

Правительство Фарерских островов сообщает, что в среднем ежегодно вылавливают около 600 черных дельфинов. Белобоких дельфинов вылавливают в меньшем количестве — 35 в 2020 году и 10 в 2019 году.

Сторонники традиции говорят, что китобойный промысел — это традиционный способ получать пищу от природы и важная часть их культурной идентичности. Правозащитники давно с этим не согласны и считают убой жестоким и ненужным.

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