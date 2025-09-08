ТСН в социальных сетях

Жестокое убийство украинки в США: Трамп отреагировал на трагедию

Трамп заявил, что убийство украинки в США является ужасающим преступлением. Впрочем, ранее он не знал о резонансном инциденте.

Ирина Заруцкая, которую убили в США

Ирина Заруцкая, которую убили в США / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинки Ирины Заруцкой. Он пообещал ознакомиться с материалами дела.

Об этом сообщает Fox News.

Репортер спросил главу Штатов об ужасном видео, на котором видны последние минуты жизни 23-летней украинки Ирины Заруцкой. Беженку из Украины зарезали в легкорельсовом транспорте США.

«Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?», — переспросил американский президент.

Как уточнил для Трампа журналист, убийство произошло еще в августе, но видео появилось в публичном доступе только сейчас.

«Я просмотрю видео и узнаю все детали до завтрашнего утра», — пообещал президент Штатов.

Убийство украинки в США: коротко

Ранее Сеть всколыхнули жуткие новости о жестоком убийстве украинки в США. Так, сбежавшую от войны девушку 22 августа зарезали в общественном транспорте. Нападавшего удалось задержать.

Впоследствии стало известно, что жертвой оказалась 23-летняя Ирина Заруцкая. Убийца нанес ей многочисленные ножевые ранения, в частности — в шею. Медики констатировали ее смерть.

Подозреваемый в убийстве — 34-летний бездомный Декарлос Браун — был задержан с поличным.

Напомним, СМИ показали видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства Заруцкой. Заметим, что кадры очень чувствительны.

Мотив Брауна, лишивший жизни 23-летней украинки, остается неизвестным.

