Жестокое убийство украинки в США: Трамп отреагировал на трагедию
Трамп заявил, что убийство украинки в США является ужасающим преступлением. Впрочем, ранее он не знал о резонансном инциденте.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинки Ирины Заруцкой. Он пообещал ознакомиться с материалами дела.
Об этом сообщает Fox News.
Репортер спросил главу Штатов об ужасном видео, на котором видны последние минуты жизни 23-летней украинки Ирины Заруцкой. Беженку из Украины зарезали в легкорельсовом транспорте США.
«Ужасно. Я об этом не слышал. Когда это произошло?», — переспросил американский президент.
Как уточнил для Трампа журналист, убийство произошло еще в августе, но видео появилось в публичном доступе только сейчас.
«Я просмотрю видео и узнаю все детали до завтрашнего утра», — пообещал президент Штатов.
Убийство украинки в США: коротко
Ранее Сеть всколыхнули жуткие новости о жестоком убийстве украинки в США. Так, сбежавшую от войны девушку 22 августа зарезали в общественном транспорте. Нападавшего удалось задержать.
Впоследствии стало известно, что жертвой оказалась 23-летняя Ирина Заруцкая. Убийца нанес ей многочисленные ножевые ранения, в частности — в шею. Медики констатировали ее смерть.
Подозреваемый в убийстве — 34-летний бездомный Декарлос Браун — был задержан с поличным.
Напомним, СМИ показали видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства Заруцкой. Заметим, что кадры очень чувствительны.
Мотив Брауна, лишивший жизни 23-летней украинки, остается неизвестным.