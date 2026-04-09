Жестокое убийство украинки Заруцкой: в США шокировали решением об вменяемости подозреваемого

Зарутька и Браун

В США подозреваемого в убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой — Декарлоса Брауна-младшего — сочли непригодным к судебному разбирательству. Соответствующее заключение было сделано после обследования в медучреждении штата, что подтверждено документом от 29 декабря 2025 года.

Об этом сообщает Daily Wire.

Согласно законодательству штата Северная Каролина, решение о непригодности в суд означает, что обвиняемый не способен осознавать ход процесса и участвовать в собственной защите. В таких случаях человека не могут судить или осуждать, пока его состояние не изменится.

Кровавое убийство украинки Заруцкой в США — что известно

Трагедия произошла 22 августа 2025 года в городе Шарлотте. По данным следствия, Заруцкая ехала поездом LYNX Blue Line, когда нападавший внезапно набросился на нее с ножом и нанес несколько ударов в шею.

Дело вызвало широкую международную реакцию и подняло вопросы безопасности в общественном транспорте. Известно, что Браун ранее имел по меньшей мере 14 арестов, в частности, за вооруженное ограбление и нападение с применением оружия. Часть наказаний он отбыл, однако в ряде случаев избежал заключения.

Через два месяца после нападения власти штата приняли так называемый «Закон Ирины», который ужесточил правила досудебного увольнения для подозреваемых в насильственных преступлениях и ограничил применение безналичного залога.

Адвокат подозреваемого Дэниел Робертс обратился в суд с просьбой отложить слушания, чтобы выяснить, будут ли прокуроры настаивать на смертной казни. В то же время Брауну выдвинуто и федеральное обвинение в совершении насильственного преступления, повлекшего смерть в системе общественного транспорта.

В сентябре 2025 года тогдашний президент США Дональд Трамп публично призвал к самому суровому наказанию для подозреваемого. В конце года в разных городах США начали появляться муралы в честь погибшей украинки. Предприниматель Илон Маск пообещал выделить на их создание 1 миллион долларов.

В США новый вид бабочки назвали Iryna’s Azure («Лазур Ирины») в честь погибшей украинки, чтобы увековечить ее память. Насекомое имеет светло-голубые крылья с фиолетово-синим оттенком и обитает преимущественно в Южной Каролине. Ученый Гарри Павулаан решил изменить запланированное название после того, как узнал о трагедии и был потрясен историей девушки.