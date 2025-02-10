Жестокое убийство украинок в Германии и похищение младенца: как наказали преступников

В Германии Земельный суд Мангайма приговорил 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужчину к пожизненному заключению за убийство в марте 2024 года украинки и ее матери, а также похищение ребенка.

Об этом сообщает DW.

Суд установил, что осужденные хотели выдать ребенка одной из жертв за своего. Их вину признали особенно тяжелой, что фактически лишает права на досрочное увольнение. Однако приговор еще не может быть обжалован.

Во время судебного заседания в январе обвиняемые из-за своих адвокатов признались в совершении преступлений и выразили раскаяние. Муж признался, что забил двух женщин до смерти резиновым молотком.

Немецкие супруги обвиняют в жестоком убийстве 51-летней украинской беженцы Марины Стеценко и ее 27-летней дочери Маргариты, чтобы похитить новорожденную девочку. По версии следствия они подложили жертвам психотропы в пищу, вероятно, во время ужина в китайском ресторане. После убийства 27-летнюю женщину пытались сжечь, а ее мать обнаружили мертвой на берегу озера.

Пара хотела дочь, и 44-летняя злоумышленница специально искала жертву среди украинских беженцев в Telegram. Она предложила помощь с переводом беременной Маргарите и даже получила на новорожденного новое свидетельство о рождении под другим именем.

После убийства супруги распространяли выдумки о происхождении ребенка, в том числе привезенные из Чехии. Муж признался психологам, что хотел осуществить мечту жены о дочери.

Напомним, ранее мы писали о том, что, согласно данным Европейского статистического бюро, показывают рост выездов украинцев из Польши в Германию, которая стала одной из основных стран ЕС для эмиграции из Украины.

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