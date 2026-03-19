Жестокое убийство украинца в Ирландии: полиция задержала подозреваемого, новые детали
В ирландском городе Корк трагически погиб выходец из Украины, получивший смертельное ножевое ранение во время похода в магазин. Полиция уже задержала 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении этого жестокого преступления.
Об этом сообщает национальный вещатель RTÉ.
Убийство украинца в Ирландии: детали нападения
Как отмечает издание, трагедия произошла еще 16 марта вечером. По предварительным данным: погибший отправился за продуктами в магазин в районе Ловер-Джон-стрит, где на него было совершено нападение.
Несмотря на тяжелое ранение, мужчина смог самостоятельно добраться до своей квартиры в жилом комплексе Camden Court на Кэрроллс-Квее. Однако вскоре после возвращения домой он умер — прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть.
Что известно о погибшем
Выяснилось, что жертвой нападения стал украинец, проживавший в Ирландии с детства. Мужчина был отцом-одиночкой и воспитывал одного ребенка.
Правоохранительные органы пока не разглашают личные данные погибшего, пока продолжается идентификация и официальные процедуры.
Подозреваемого в жестоком убийстве задержали
Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция Корка задержала мужчину в возрасте около 40 лет. Пока он находится под стражей в отделении Гарда города Корк.
Следственные действия продолжаются, начато полноценное расследование по факту убийства.
Полиция собирает показания очевидцев и просматривает записи с камер видеонаблюдения.
Правоохранители выясняют мотивы нападения и были ли злоумышленник и жертва знакомы раньше.