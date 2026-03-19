Жестокое убийство украинца в Ирландии: полиция задержала подозреваемого, новые детали

Реклама

В ирландском городе Корк трагически погиб выходец из Украины, получивший смертельное ножевое ранение во время похода в магазин. Полиция уже задержала 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении этого жестокого преступления.

Об этом сообщает национальный вещатель RTÉ.

Убийство украинца в Ирландии: детали нападения

Как отмечает издание, трагедия произошла еще 16 марта вечером. По предварительным данным: погибший отправился за продуктами в магазин в районе Ловер-Джон-стрит, где на него было совершено нападение.

Реклама

Несмотря на тяжелое ранение, мужчина смог самостоятельно добраться до своей квартиры в жилом комплексе Camden Court на Кэрроллс-Квее. Однако вскоре после возвращения домой он умер — прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть.

Что известно о погибшем

Выяснилось, что жертвой нападения стал украинец, проживавший в Ирландии с детства. Мужчина был отцом-одиночкой и воспитывал одного ребенка.

Правоохранительные органы пока не разглашают личные данные погибшего, пока продолжается идентификация и официальные процедуры.

Подозреваемого в жестоком убийстве задержали

Сегодня утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция Корка задержала мужчину в возрасте около 40 лет. Пока он находится под стражей в отделении Гарда города Корк.

Реклама

Следственные действия продолжаются, начато полноценное расследование по факту убийства.

Полиция собирает показания очевидцев и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранители выясняют мотивы нападения и были ли злоумышленник и жертва знакомы раньше.