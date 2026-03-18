В Ирландии украинца жестоко зарезали на улице: умер на глазах у жены

В ирландском городе Корк был убит 31-летний украинец. Полиция расследует инцидент как умышленное убийство.

Об этом сообщает The Irish Sun.

По предварительным данным, нападение произошло вечером на улице Лоуэр Джон-стрит, недалеко от центра города. Мужчина вышел из квартиры около 19:00, чтобы купить еду.

Около 20:00 на него напали и нанесли ножевое ранение. Несмотря на травму, украинец смог добраться домой, однако там потерял сознание.

Его супруга вызвала полицию и медиков. Врачи пытались спасти мужчину, но он скончался на месте. Смерть констатировал местный врач.

Известно, что погибший был отцом-одиночкой, а семья проживала в Ирландии уже некоторое время.

После инцидента жену и ребенка временно переселили, поскольку квартиру рассматривают как место, связанное с преступлением.

Полиция оцепила территорию и провела судебно-медицинскую экспертизу как на месте нападения, так и в жилье погибшего. Тело мужчины направили в морг университетской больницы Корка для вскрытия.

Правоохранители открыли оперативный штаб и назначили старшего следователя. Ведется поквартирный обход и сбор записей камер видеонаблюдения.

Полиция призывает всех возможных свидетелей обратиться к стражам порядка и предоставить любую информацию, которая может помочь установить обстоятельства преступления.

