Жевал бумагу: в Нидерландах кот прожил без пищи почти два месяца

Жевал бумагу: в Нидерландах кот прожил без пищи почти два месяца

Животное выжило благодаря бумаге.

В нидерландском городе Схидам кот выжил, просидевший 52 дня в замкнутом доме без еды.

Об этом сообщает Dutch News.

Его хозяин уехал из дома еще в начале июля, после чего недвижимость выставили на аукцион.

Осунувшегося и голодного кота обнаружили новые хозяева дома: животное бросилось им под ноги, когда они открыли дверь.

Ветеринары смогли поймать кота. Ему поставили капельницу и взяли анализы. Обследование показало, что питомец почти два месяца ел найденную в доме бумагу и, вероятно, пил воду, которая немного текла из крана.

Сейчас кот находится в приюте, где он ждет новых хозяев. Его состояние улучшается, но ведет себя он настороженно и боится людей. Полиция разыскивает предыдущего владельца дома, чтобы выяснить, как животное оказалось запертым в пустом доме.

Напомним, в испанском городе Луго кот включил музыку на всю громкость и заставил соседей, которые устали от шума, звонить в полицию.

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