Жил тихо и незаметно: в США грабителя, скрывавшегося от полиции 52 года, нашли благодаря некрологу

Жил тихо и незаметно: в США грабителя, скрывавшегося от полиции 52 года, нашли благодаря некрологу

Ограбление банка было одним из самых известных в стране.

В США идентифицировали мужчину, совершившего одно из самых известных ограблений банка в истории страны. Его разыскивали 52 года.

Об этом пишет "Би-би-си".

Тед Конрад работал кассиром в Society National Bank в Кливленде, штат Огайо – и в июле 1969 года ограбил своего работодателя.

Он исчез с 215 тысячами долларов США, что на сегодняшний день является эквивалентом 1,7 миллиона долларов. Следователи заявили, что после этого он жил тихой и неприметной жизнью, пока не скончался в мае этого года от рака легких.

Когда Конрад совершил ограбление, когда ему было всего 20 лет. По сообщениям, когда отделение закрывалось, из-за плохой охраны банка он смог просто выйти с деньгами, засунутыми в коричневый бумажный пакет. Когда через два дня другие работники банка поняли, что деньги исчезли, Конрад также исчез.

После этого начался его розыск, который длился более полувека и попал в такие телешоу, как "Самые разыскиваемые преступники Америки" и "Неразгаданные тайны".

По данным Федеральной исполнительной службы США, Конрад якобы рассказал друзьям о своих планах ограбить банк и хвастался, что сделать это будет легко. По сообщениям, он был одержим фильмом Стива Маккуина в 1968 году "Дело Томаса Крауна" и во время подготовки к ограблению пересмотрел его более 10 раз.

По данным следствия, после исчезновения Конрад сменил имя на Томас Рэндел и сначала бежал в Вашингтон, округ Колумбия, затем в Лос-Анджелес, а затем поселился в пригороде Бостона примерно в 1000 км от места преступления.

Дело не двигалось в течение десятилетий, пока следователи, настороженные появлением некролога Рэндела в газете, смогли сопоставить документы, которые он подал в 1960-х годах, с документами, которые Рэндел подавал недавно. По иронии судьбы, среди этих документов было дело о банкротстве Рэндела в суде Бостона в 2014 году.

Напомним:

В России сотрудница магазина для взрослых отразилась от грабителя с помощью секс-игрушки. Испуганный злоумышленник покинул торговый зал.

А американец угнал у дилеров новую BMW и поехал на ней грабить банк, чтобы потом ее выкупить.

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